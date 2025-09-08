俳優の風間俊介（42）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。「元アイドル」と呼ばれることについての思いを明かした。

所属事務所ではグループに属さないまま、若い頃からドラマや映画、情報番組などで活躍してきた風間。「元アイドル」と呼ばれることについて聞かれると、「アイドルって凄い努力のもとに（ステージに）立ってるのを見てきた」と告白。「歌と踊りでパフォーマンスしてライブをやってるのがアイドルなんで、僕は全然もう、最初からやってないと思ってる」と打ち明けた。

すると、この日風間とともにゲスト出演し、親交のある俳優・勝村政信が「彼は出会った当時、バイト扱いだった」と“暴露”。「（風間の）給与明細の最後に必ず“ご協力ありがとうございました”って書いてある」と振り返った。

これに風間が「僕はずっと、要は研修生だったんで、そうですね」と話すと、勝村が「CDデビューしなかったからね。（生田）斗真君と2人でそうだった」と補足。歌やダンスの練習について、風間は「最初の3年ぐらい」と回想。「お芝居ばっかりになったのが19歳、20歳ぐらいなので、20年ぐらいそっち。昔、部活の時一生懸命やってたぐらい（の感覚）」と語っていた。