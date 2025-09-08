『ハンガー・ゲーム』シリーズや『アメリカン・ハッスル』（2013）のジェニファー・ローレンス、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』（2022）のロバート・パティンソンが共演するリン・ラムジー監督最新作『Die My Love（原題）』のティザー映像が到着した。激情とカオス、凄まじい緊張感が伝わる映像となっている。

本作はユダヤ系アルゼンチン人作家アリアナ・ハルウィッツが2012年に発表した同名小説を元とする物語。グレース（ローレンス）とジャクソン（パティンソン）のカップルはニューヨークを離れ、相続したモンタナの郊外の家に移り住む。赤ん坊を迎えた後、母親としての役割に深刻な適応困難を抱えたグレースは精神的に崩壊し始め、思いがけない形で力を得ていくという筋書きだ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ローレンス、パティンソンほか、『キャリー』（1976）のシシー・スペイセク、『48時間』シリーズのニック・ノルティ、『ゲット・アウト』（2017）『ユダ&ブラック・メシア 裏切りの代償』（2021）のラキース・スタンフィールドといった実力派俳優がキャストの脇を固める。

1960年代に活躍したソウル・シンガー、シャーリー・エリスの「The Clapping Song」とともに幕を明けるティザー映像は、BGMが響き続け、グレースとジャクソンの会話音は一切聴こえてこない。青みが強い色彩が、どこか不穏な空気も感じさせる。

草むらを這いずるグレースにジャクソンも応じる様子は、まるで猫がじゃれ合うようだ。犬に向かって負けじと吠え、ジャクソンの背後に飛び乗るグレースはとても無邪気だが、キスを交わした後にジャクソンが離れると、グレースはご機嫌だった表情を一変させる。

グレースはジャクソンを怒鳴りつけ、必死にこらえていたジャクソンも反撃に出る。場面は切り替わり、パーティ会場でドレスアップしたグレースが頭を振り乱し踊るが、ここでもまたフロアに四つ這いになっている。呆然とした表情で歩いているジャクソンや、草むらを歩くショットで手に握られたナイフ、叫び出すグレース、一体2人の間に何が起こっているのか、どこへ向かおうとしているのか一切見当がつかない。グレースを演じるローレンスの、破天荒で予想のつかない一挙手一投足は、受賞に輝いた『世界にひとつのプレイブック』（2012）を彷彿させるようで、全くの別次元にも思える。

『ビューティフル・デイ』（2017）以来の監督作となるラムジーは、劇作家のエンダ・ウォルシュと脚本を共同執筆。ローレンスは製作会社Excellent Cadaverを共同設立したジャスティン・チャロッキと製作も兼務する。また、プロデューサーの1人として名を連ねているのが巨匠マーティン・スコセッシ監督だ。元々、スコセッシ自身が主催するブッククラブのお気に入り作品だった『Die, My Love』をExcellent Cadaverに送り、映画化をことが本企画の経緯。では「現実と幻想の境界を激しく行き来する、一切の手加減を排したパフォーマンス」と、では「残酷だが美しい描写」と評され、今後の賞レースでも大きく話題となりそうだ。

『Die My Love（原題）』は2025年11月7日、米国にて劇場公開。日本での公開予定は未定。

Source: