目が光る！ 「ちいかわ うさぎ USBスタンドライト」9月下旬より登場
タイトーは、プライズ景品「ちいかわ うさぎ USBスタンドライト」を全国のアミューズメント施設などで9月下旬より展開する。
イラストレーター・ナガノ氏によるX（旧Twitter）発のマンガ/アニメ作品「ちいかわ」より、うさぎのUSBスタンドライトがプライズ景品として登場。目がぴかっと光る仕様で、ライトの角度は自由に変えられる。
スタンドとして自立させることはもちろん、USBに繋げることでデスクやベッドサイドなどでも使用することができる。
サイズ：約38cm
種類：全1種
(C)nagano / chiikawa committee