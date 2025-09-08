元AKB48村山彩希、レイヤーカットの新ヘア披露「可愛すぎて二度見」「似合ってる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/08】2025年6月にAKB48を卒業した村山彩希が、8日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB48村山彩希、レイヤーカットで大胆イメチェン
村山は剣とはさみの絵文字を使った投稿で髪を切ったことを報告。レイヤーが入った新しいヘアスタイルで、美容室でのセルフィーを公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて二度見」「似合ってる」「新鮮で素敵」「大人っぽい」「イメチェン成功」「綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
