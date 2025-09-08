“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、堂々美脚にファン釘付け「完璧スタイル」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/08】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が、8日までに自身のInstagramを更新。スタイル抜群な姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】新喜劇女優、美脚際立つショーパン姿
小寺は「12時54分から、吉本新喜劇ご覧ください」と出演を告知し、目隠しした写真とともに「なんの役〜」と茶目っ気たっぷりにコメント。ピンクのトップスとショートパンツ姿で美しい脚のラインを強調したポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「脚が長すぎる」「綺麗」「完璧スタイル」「可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新喜劇女優、美脚際立つショーパン姿
◆小寺真理、ショーパンでスラリ美脚輝く
小寺は「12時54分から、吉本新喜劇ご覧ください」と出演を告知し、目隠しした写真とともに「なんの役〜」と茶目っ気たっぷりにコメント。ピンクのトップスとショートパンツ姿で美しい脚のラインを強調したポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「脚が長すぎる」「綺麗」「完璧スタイル」「可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】