&TEAM・K、初めて食事に誘った相手 エピソードトークに「可愛すぎる」「テンション上がった」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が8日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演。初めて食事に誘った相手とのエピソードが話題を呼んでいる。
【写真】&TEAM・Kが食事に誘ったSTARTOアイドル
この日、番組にはACEes（エイシーズ）の浮所飛貴が出演。オープニングトークで、浮所は「実はですね『ラヴィット！』繋がりで、Kくんとすごく仲良くなることができて」と共演をきっかけにKと交流を深めたと話し「Kくんが『初めてご飯を人に誘った』って、僕を誘ってくれたんですよ。いきなり電話がかかってきて」とKから食事に誘われたことを明かした。
浮所の予定が合わず実現はしなかったというが「誘ってくれたっていう実績だけがあって」「誘ってくれたのがめっちゃ嬉しかった」とにっこり。隣に座っていたKから「何やその話！」「今のところ俺が暇でお前が忙しいみたい」とツッコまれると、浮所は「そんなことない！暇じゃないです！たまたま休みができたんです」とすかさずフォローを入れた。
Kは「もう熱烈に『いつでも誘ってください！』って言うんですよ」と笑い、MCの麒麟・川島明が「って言うよね。俺も何回か（断られて）浮所詐欺にあってるからわかる」と同調すると「そうなんですか？有名？ちょっと気をつけたいと思います」とユーモアを交えて話した。浮所はそんな2人に「本当に行きたかったんです！「本当によくない！」と笑顔で返し「次こそ！僕が誘わせていただきます」と約束した。
Kと浮所の微笑ましいエピソードトークに、ファンからは「Kくんが誘うの珍しい」「めちゃくちゃ仲良しになってる」「初めて誘ったのが浮所くんなの嬉しい」「小競り合いしてる2人が可愛すぎる」「いつか実現しますように」「朝から貴重すぎる話が聞けてテンション上がった」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
