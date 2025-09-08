6月に出港した中型のイカ釣り船が7日、酒田港に戻り、８日朝、今シーズン最初のスルメイカ119トンが水揚げされました。漁獲量は平年並みに戻ったという事です。



７日午後6時半ごろ、中型イカ釣り船第86若潮丸が酒田港に姿を見せました。

若潮丸は、6月14日からおよそ1か月、石川県沖などでイカの群れを追いかけて操業しました。

しかし、かかったイカも日本海で急増しているマグロに、仕掛けごと食いちぎられる被害が続出し、漁獲量が見込めないため日本海での操業を諦め、

青森県八戸市沖の太平洋に出漁していました。

７日に帰港した若潮丸は翌８日の朝7時すぎ、漁場で水揚げしてすぐに船内で冷凍したスルメイカを次々に降ろしていきました。

荷揚げされたのは1万4900ケース、あわせておよそ119トン。今回の1回分で史上最低だった去年1年間の漁獲量131トンに迫る量でしたが、

これでようやく平年並みだという事です。



【ON】山形県漁協・西村盛専務理事

「八戸沖でいまのところまとまった漁があるようなので一安心しています。これから続くか続かないかまだ1回目の水揚げなので。

だんだん魚体も大きくなって来たので上向きではないかと思っています。」



イカは８日昼からセリにかけられ、山形県内はじめ北海道・東北や関東の市場に出荷されるという事です。

