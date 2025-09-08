LINDBERG・渡瀬マキ、藤川監督との2ショット添え阪神のリーグ優勝を祝福「阪神ひとすじの父も鳥羽で喜んでることでしょう」
ロックバンド LINDBERGのボーカル・渡瀬マキ（56）が7日、自身のインスタグラムを更新。同日に2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を達成した阪神タイガースへ祝福の言葉をつづった。
【写真】「やりましたね!!!藤川監督!!!!!」阪神・藤川球児監督との2ショットを披露したLINDBERG・渡瀬マキ
渡瀬は、藤川球児監督（45）とのグラウンドでの2ショット写真を添え「おめでとうございます やりましたね!!!藤川監督!!!!!（阪神ひとすじの父も鳥羽で喜んでることでしょう）」とつづりリーグ優勝を祝福した。
LINDBERGの代表曲の1つである「every little thing every precious thing」は藤川監督の現役時代の登場曲だったことでも有名であり、今年4月の甲子園開幕戦でも試合前イベントに渡瀬が登場し、同曲の生歌唱を披露していた。また優勝が決定したこの日の広島戦の9回でも同曲が流れ、ファンの盛り上がりを誘った。
