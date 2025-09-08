◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)

ドジャースのロバーツ監督が、連敗ストップに大きく貢献した大谷翔平選手を称賛したほか、クローザー起用の可能性についても言及しました。

大谷選手はこの試合、先頭打者弾を含む2打席連続ホームランを記録。5連敗中のチームに初回から勢いをもたらし、勝利に導きました。

ロバーツ監督は試合後、「やはり翔平がホームランで試合をスタートさせたのは大きかったと思います。 ベンチの雰囲気も一気に盛り上がりました」と、今季12本目の先頭打者ホームランで前日までの嫌な流れを振り払った大谷選手を称賛しました。

また、この日の試合前には大谷選手のクローザー起用の可能性についても言及。「当然、そのことについてはいろいろ考えはあります」と否定せず、「私たちは勝つ可能性を少しでも高めるために最善と思えることをやるつもりですし、翔平はどんな形にも前向きでいてくれると思います。ですので、その決断はまだ確定していません」とコメントしました。