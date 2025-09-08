７日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、田沼意次（渡辺謙）がついに失脚。それに伴い、三浦庄司（原田泰造）も退場となったが、ネットでは一部でスパイ説も出ていた三浦に謝罪の声も上がった。

この日の「べらぼう」では、ついに松平定信（井上祐貴）が老中首座へと登り詰め、祖父・徳川吉宗にならい、質素倹約を推し進め、街の風紀を厳しく取り締まるようになる。

これに伴い、田沼意次（渡辺謙）は失脚。田沼派の土山は公金横領の罪で斬首、妾の誰袖も押し込めの刑など、一掃されようとしていた。

田沼の失脚とともに、常に一緒にいた三浦もこの日で退場。三浦については、ネットでは田沼側の情報が筒抜けで一部で「スパイ説」などの声も上がっていたが、結局意次とともに退場。演じた原田はドラマ公式Ｘで「田沼家楽しかった。田沼ファミリーって感じだった」と田沼家が大好きだった様子。「もうちょっと出たかった。悔しい。生田斗真君にやられたのか…」と笑って話していた。

ネットも「三浦スパイ説信じてたんだけど…あれれれれ」「結局。三浦様は普通のオモシロおじさんだったってことか」「三浦さんゴメンね」「三浦は白か黒かずっと確定できなかったけど、白でいいんだよね？スパイじゃなかったね」「疑ってごめんやで、三浦殿…」など、謝罪の声があふれていた。