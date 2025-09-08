かっぱ寿司で楽しむフルッタフルッタのアサイースイーツ第4弾♡

かっぱ寿司全店で、フルッタフルッタの濃厚アサイーを使った「アサイースイーツ」第4弾が2025年9月11日（木）より期間限定で登場します♡今回は新たにビタミンCと食物繊維豊富なアセロラを加え、アップルジュースの甘さと濃厚アサイーアイスのコクが織りなす、爽やかで秋らしい味わいに仕上がりました♪ぜひこの機会にチェックしてみてください。

新登場♪まぜまぜスムージー風アサイー＆アセロラ



まぜまぜスムージー風 アサイー＆アセロラ

新メニュー「まぜまぜスムージー風 アサイー＆アセロラ」は、アセロラピューレとアップルジュースに、バニラアイスとアサイーグロッソアイスを混ぜた濃厚スムージー風ドリンクです。

グラノーラとストロベリーソースのトッピングで、アサイーボウルをイメージ。価格は650円（税込）～、アサイーをダブルで楽しめる「アサイー（ダブル）＆アセロラ」は750円（税込）です。

手軽に楽しめるミニアサイーボウルと限定ドリンク



ミニアサイーボウル

気軽に楽しめる「ミニアサイーボウル」は360円（税込）、グラノーラと冷凍イチゴをトッピング。甘さが欲しい方は「はちみつ」かけもおすすめです。

アセロラ＆アップルドリンク

さらに、アセロラ＆アップルドリンク（330円（税込）～）は、アセロラの爽やかな酸味とアップルジュースのやさしい甘さで食後の一杯にもぴったりです♡

環境にも優しいサステナスイーツの魅力



「アサイースイーツ」は、アグロフォレストリー栽培の原料を使用したサステナスイーツ。原料の生産と輸送で削減されたCO2量を「CO2削減マーク」で表示しています。

美味しさを味わいながら、気軽に地球環境について考えるきっかけにもなる新しいスイーツ体験です♪

期間限定で楽しむ秋のアサイースイーツ♡



かっぱ寿司全店で楽しめるフルッタフルッタのアサイースイーツ第4弾は、濃厚なアサイーと爽やかなアセロラの絶妙なハーモニーが魅力です♪

手軽なミニボウルからスムージー風ドリンクまで、秋の味覚を満喫しながら、環境にもやさしいサステナスイーツをぜひこの機会に味わってみてくださいね♡

お友達や家族と一緒に楽しむのもおすすめです。