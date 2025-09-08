元モーニング娘。辻希美（38）と俳優杉浦太陽（44）の長女で高校3年生の希空（のあ、17）が、8日までにインスタグラムを更新。「昭和モダン」スタイルの衣装を投稿した。

希空はピンクのカチューシャ、白のレースのトップスとロンググローブにピンクのリボンとスカートを合わせたコーディネートを披露。うっとりとした“あざと目線”の写真を複数公開した。

コメント欄では「TOKYO GENERATIONS COLLECTIONありがとうございました！！」と、GENERATIONSと東京ガールズコレクションとのコラボイベントに参加したことを報告。「昭和コレクションステージを歩かせていただきました」と紹介し、「普段とは違う雰囲気でとっても可愛かったです」と振り返った。

また「終始ステージの皆さんのパフォーマンスに圧倒されてました！！！ 2日間本当にありがとうございました」と感謝した。

前日のイベントでは「姫ギャル」姿を披露し、出演者との集合写真もアップしていたが、1日後には一変した魅力を見せる形となった。

希空は昨年11月26日、自身の誕生日に業界デビュー。弟には長男青空（せいあ）君、次男昊空（そら）君、三男幸空（こあ）君がいる。8月には、18歳差の妹、夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。