¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥ÊMC¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë´üÂÔÂç¡Ö¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤è¤¦¤È¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤¬29Æü¤«¤éÆ±¶É·Ï¤Ç´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÔÀ®´ÉÍýÉôÄ¹¤ÎÀÖÃÓÍÎÊ¸»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë15»þÂæ¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡Ë¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÔÀ®¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2Éô¹½À®¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ48Ê¬¤«¤é2Éô¤Î¤ßÊüÁ÷¤¹¤ë¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç1Éô¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢²áµîºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¡×¤ò»Ä¤¹¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï2Éô¤«¤é¼è¤ë·Á¡¢2Éô¤ÎÆ¬¤«¤é¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¹½À®¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤ÎÌ¾ºî¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ëÏÈ¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
10·î´ü¤ÎÀ©ºî¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öfor the next¡×¡£Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿À©ºî´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡¡23Ç¯10·î¤«¤é´ØÀ¾·÷¤Ê¤É¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬MC¤òÃ´Åö¡£ÍËÆüÂØ¤ï¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¢¾®äØÀéË¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÄê´ü¤Ê¤¬¤éÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤é¡¢´ØÀ¾¿§¤ÎÇ»¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¿ÈÈÖÁÈ¤ÏÀ¸³è¾ðÊó¤ä¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¿§¤Î¶¯¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÂ¾¶ÉÆ±»þ´ÖÂÓ¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤ä·ÝÇ½¾ðÊó¤â°·¤¦¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼Ï©Àþ¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£