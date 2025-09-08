¼¯²ì¾æ»Ë¡Ö²»ÂçÏ²¿ÍÃæ¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÆþÃÄ»î¸³¤Ø¡£¼Âµ»»î¸³¤Ç¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤òÃÇ¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡×
±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬¿Ö¤¯¡£Âè43²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î¼¯²ì¾æ»Ë¤µ¤ó¡£¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤Ç¤Ï¥½¥×¥é¥Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¯²ì¤µ¤ó¡£²»³ÚÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤¿¼¯²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï²¿ÍÃæ¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸¦µæ½ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¹»»þÂå¤Î¼¯²ì¤µ¤ó¡£¹â¹»¤ÎÃç´Ö¤È
* * * * * * *
¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¤¡¢¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¤
ÉñÂæ±Ç¤¨¤Î¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÎ¶í¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÂæ»ì½Ñ¤È¤ä¤äÄã¤á¤ÎÈþÀ¼¤Ç¡¢±é·à¤Ë±ÇÁü¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤È³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¼¯²ì¾æ»Ë¤µ¤ó¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·àÃÄ»Íµ¨ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é ¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¡á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¼çÌò¡¢¥¸¡¼¥¶¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥¹¥ÈÌò¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¤¡£
¡Ö¼¯²ì¾æ»Ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨ÂåÉ½¤ÎÀõÍø·ÄÂÀ»á¤Ë¤è¤êÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£½Ð¿ÈÃÏ¡ÊÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡Ë¤Î²Ã²ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¼¯²ì¡×¡¢»Íµ¨¤ÎÌ¾Í¥¡¦Æü²¼Éð»Ë¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡Ö¾æ»Ë¡×¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇºÇ½é¤«¤é¤É¤ì¤À¤±°ïºà¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¾¯Ç¯»þÂå¡¢¼¯²ì¤µ¤ó¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¡¼¥¤¥½¥×¥é¥Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¶âÂô¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤Î»þ¤Ë¤Ï¹ç¾§Éô¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÏÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï160¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Â´¶È¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï178¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤Þ¤Ç¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤¤¤Æ¥½¥×¥é¥Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢À¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢2Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¹â¹»¤Î¹ç¾§Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤¦¥Ð¥ê¥È¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ô¥¢¥Î¤â¹â¹»¤Î»þ¤«¤é½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢²»³ÚÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¾åµþ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼½ÉÀè¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Ï²¿ÍÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²»Âç¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¾Íè²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ë¤Ï¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¼Çµï¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Àøºß°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¡½¡½¿·½É¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÍ§¤À¤Á¤È·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸¦µæ½ê¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢ËÍ¤À¤±¤¬¼õ¤«¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
»î¸³¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ¶á¤Î»Íµ¨¤Î¼Çµï¤Î´¶ÁÛÊ¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüÀ¸·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¥È¥ê¥ª¥ó38¡Ù¡Ê¥â¥ê¥¨¡¼¥ëºî¡Ë¡£°ì±þ´î·à¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÈ¾Ê¬¤ÎÆþ¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇÀµÄ¾¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¬¼Âµ»¡£²Î¤Î»î¸³¤Ç¡¢Á°¤Î¿Í¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¥Ø¥Ã¥¿¥¯¥½¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¡ÖÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥·¥Ð¤Î½÷²¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢ÀõÍø¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÇÈÄ½÷Í¥¤À¤Ã¤¿Æ£ÌîÀá»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢À¼¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤·ÌÌÇò¤½¤¦¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éÂè1¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢20ºÐ¤Ç·àÃÄ»Íµ¨¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹¤¤Âæ»ì¤òÁ´ÉôÊì²»¤Ç¡Ä¡Ä
¼¯²ì¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»Íµ¨¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢Åö»þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é ¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¡á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¡£ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥¸¡¼¥¶¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥¹¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥ÈÌò¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Ø¥í¥Ç²¦Ìò¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³°Éô¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¡½¡½»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡½¡½¤¬±é¤¸¤Æ¡£Èà¤È¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢Í§¤À¤Á¤Å¤¤¢¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é±é¤Î»þ¤Ï¥¸¥ã¥Ý¥Í¥¹¥¯ÈÇ¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¤è¤¦¤Ê°á¾Ø¡¢ÇòÅÉ¤ê¤Ë·¨¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¸¶ºî¤Ë¶á¤¤¥¨¥ë¥µ¥ì¥àÈÇ¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë½é±é¤ò¤â¤Ã¤ÈÎý¤ê¾å¤²¤¿¥¸¥ã¥Ý¥Í¥¹¥¯ÈÇ¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤óºÆ±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Íµ¨¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥§¥¹¥È¥µ¥¤¥ÉÊª¸ì¡Ù¡Ø¥«¥Ã¥³¡¼¤ÎÁã¤ò¤³¤¨¤Æ¡Ù¤È¤«¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀõÍø¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæÀ¸¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡£·àÃÄ»Íµ¨¤Î»³Áñ¤¬Ä¹Ìî¸©¤ÎÂçÄ®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢ËÍ¤éÏ»´ü¤ÏÁ´°÷¤¬ÊÙ¶¯¤ò·ó¤Í¤Æ½ÉÇñ¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Âæ»ì¤òÁ´ÉôÊì²»¤Ç¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Ê¤é¡Ö¤ª¤ó¤¤¤¤¤¢¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î·±Îý¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯À¼¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÊì²»¤Ç¤ä¤ë¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ó¤¨¤¢¤¦¤ª¤¢¤Ã¤¤¤¤¤¤¤¢¤¦¡×¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¹ç½É¤Î»þ¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¤³¤ÎÄ¹¤¤Âæ»ì¤òÊì²»¤Ç¸À¤¨¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¨¡¼¤Ã!!¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£Å°Ìë¤Ç·Î¸Å¤¹¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÀõÍø¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¤¾æ»Ë¡¢ÌÀÆü¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£
¤½¤ì¤ÇÄ«¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÏÊì²»¤Ç¼Çµï¤Î·Î¸Å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ËÍ¡¢¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·àÃÄ»Íµ¨¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Îº¢¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¼¯²ì¤µ¤ó¡Ë
·àÃÄ»Íµ¨¤ËºßÀÒÃæ¡¢ÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢±ÛÏ©¿áÀã¤µ¤ó¤¬8¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¶¦±é¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡Ö±ÛÏ©¿áÀã¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¿ÌîÃéÉ§¡¢ºÙÀî½ÓÇ·¡¢ÉÍÈª¸µÈ¡¢»ûÅÄÌ¡¢É©Ã«¹ÉÆó¡¢°æ´Ø°ì¡¢¿åÅç¹°¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¯²ì¤µ¤ó¤ÏºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½±ÛÏ©¤µ¤ó¤Ë¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³«ËëÁ°¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾æ»Ë¡¢º£Æü¤Í¡¢»äÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Î¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¸«¤Æ¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£
ËÍ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢Âµ¤«¤é¸«¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Â¤Ë¤¦¤Þ¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±ÛÏ©¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤âÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡£Í·¤Ó¿´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ³Ê¤Î¤¹¤´¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¤´¼«Âð¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ÆËã¿ý¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÆâÆ£¡ÊË¡Èþ¡ËÀèÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÍî¸ìÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ñ¥ê¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡£¥ê¥É¤È¤«¡¢¥·¥ç¡¼¤Î·à¾ì¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹âµéÉÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä