「もしや....」なにわ男子・大西流星、メンバーからのプレゼント披露で「完全に恋…」「ビジュ最高っっ」の声
なにわ男子の大西流星さんは9月7日、自身のInstagramを更新。オフショットを披露しました。
この投稿にファンからは、「衣装もりゅちぇも激かわいい」「ビジュ最高っっ！」「かわいいのにパフォーマンスしてる時は最高にかっこいい」「ティッシュ持ってこんなに盛れてるかわいい人初めて見た」「お顔が奇跡」「鏡越しに目が合っちゃって完全に恋…」「リップの色味ちょーいい！」「もしや....ルイヴィトンのリップ...？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「鏡越しに目が合っちゃって完全に恋…」大西さんは「『ミュージックステーション』ありがとうございました！」とつづり、8枚の写真を投稿。衣装姿のオフショットを公開しました。さらに「大橋くんから誕プレで貰ったリップを塗りました」と報告し、7〜8枚目では鏡を見ながらリップを塗る姿も披露。美しい姿に思わず見とれてしまうショットです。
「えっ⁉きれい過ぎない⁉」大西さんは7月31日の投稿で、「『MAQUIA 9月号』のアザーカット」とつづり、モデルショットを公開しています。コメントでは、「あいどる過ぎて流星くんから目が離せない」「いろんな顔できるりゅて様最強」「えっ⁉きれい過ぎない⁉」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
