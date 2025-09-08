「似てるから腹立つ」キンタロー。の『グラスハート』イケメンショット？ に「すごい」「やりたい放題」の声
お笑い芸人のキンタロー。さんは9月7日、自身のInstagramを更新。ものまねショットを公開しました。
【写真】キンタロー。、『グラスハート』ものまねショット披露！
「10周年を祝しまして あの！グラスハートのTENBLANKならぬ 貴方の心を10枚の毛布で温めます TENBLANKET結成しました」とも続け、再現動画も披露。思わず笑ってしまうような仕上がりです。
コメントでは、「なんか似ててすごい」「やりたい放題」「貧相なグラスハート」「菅田将暉激似」「皆ちょっと似てるから腹立つ」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「貧相なグラスハート」キンタロー。さんは「Netflixさん 10周年おめでとう御座います Netflix10周年記念イベントのレセプションパーティー mediadepartment tokyoに潜入してきました」とつづり、7枚の写真と2本の動画を投稿。Netflix配信中のドラマ『グラスハート』に出演する俳優・宮崎優さん（※崎はたつさき）のものまね姿を披露し、同じく俳優・菅田将暉さんや佐藤健さんのものまねをした芸人仲間とのスリーショットを公開しました。
「韓国ドラマシリーズ化してほしい！」キンタロー。さんは2024年12月21日の投稿で、韓国ドラマ『イカゲーム』を再現した動画も公開しています。この投稿にファンからは、「終始面白い」「本当大好き」「韓国ドラマシリーズ化してほしい！」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
