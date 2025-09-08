大阪・関西万博と並行して大阪各地で開催されている現代アートの国際フェスティバル「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」が好評だ。「ソーシャルインパクト（社会的影響）」をテーマに、芸術による経済活性化や社会課題の可視化を図る意欲的な取り組みで、各会場はアートファンのみならず、インバウンド（訪日外国人客）や学生らで賑わっている。

万博とほぼ同会期の186日にわたり、万博会場、大阪文化館・天保山、大阪国際会議場、西成・船場エリア、JR大阪駅周辺（いずれも大阪市）のほか、国立民族学博物館（大阪府吹田市）など、大阪を象徴する複数のスポットが舞台に。24カ国・地域から100組以上のアーティストが参加し、都市全体をミュージアムに見立てて展開する。

【大阪文化館・天保山】Zharko Basheski,Ordinary Man,2009-10 （c）Zharko BasheskiCourtesy of the artist and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

【大阪・関西万博会場】奥中章人 "INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies" 2025

中でも注目されているのは、大阪文化館・天保山で開かれている、ハイパーリアリズム（超写実主義）の傑作を集めた展覧会「Reshaped Reality：ハイパーリアリズム彫刻の50年」だ。世界的アーティストを含む27組の作家が、人体を題材にした39点の作品を出品。人の一瞬を精緻に捉えた、奇跡のような立体造形を鑑賞できる。

【大阪文化館・天保山】Tony Matelli,Josh,2010 （c）Tony MatelliCourtesy of the artist and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

とりわけ目を引くのはアメリカの作家ドゥエイン・ハンソンの『Bodybuilder』（1989-90）だ。筋骨隆々とした体格の若い男性がトレーニングマシンの上に座り、視線を落として疲れた表情を見せている。筋肉の陰影や肌の質感は細部までリアルで、男性のため息が聞こえてきそうな実在感を醸す。

スイスの2人組アーティスト、グレーザー／クンツは、車椅子に乗った石膏の男に映像技術を駆使し、命を吹き込んだ。せわしなく動く眼、感情が表れた表情はきわめて自然で、生きた人間と相対した感覚に陥る。

【大阪文化館・天保山】Duane Hanson,Bodybuilder,1985 - 90,（c）2024 Estate of Duane Hanson/Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), New YorkPhoto: Rob McKeeverCourtesy Gagosian

人体を部分的に拡大した作品も複数登場。日本生まれのカズ・ヒロが手掛けたアンディ・ウォーホルの肖像、北マケドニア出身のジャルコ・バシェスキの『Ordinary Man』（2009-10）などは毛穴や血管まで忠実に再現され、独特の表情によって「内面」をも表出。「人間とは何か」という根源的な問いを見る者に突きつけてくる。

【大阪文化館・天保山】Kazu Hiro,Andy Warhol,2013 （ｃ） Kazu HiroCourtesy of the artist and Institute for Cultural Exchange, Tübingen

一方、国立民族学博物館で開催されている「のん Ribbon展 怪しくて、可愛いもの。―群れる―」も興味深い。俳優・アーティストとして活躍するのんさんが手掛けたリボンアート作品が、地下空間に建つ秘密めいた小屋内に展示されている。



のんさんはこれまでも、リボンを使ったアート作品を多数発表してきた。今回の展示では、古民家風にしつらえたスペースに、福島県会津地方の伝統工芸品「赤べこ」をモチーフにした「赤べこ白べこの部屋」や、座敷童から着想した「真っ赤童の巣」などを紹介。すべての作品にリボンをまとわせ、かわいらしくも謎めいた雰囲気を生み出している。

【国立民族学博物館】「のん Ribbon展 怪しくて、可愛いもの。―群れる―」会場

【国立民族学博物館】座敷わらしをモチーフにしたリボンをまとったこけしたち

目玉は、人の身長よりも大きなこけし15体が整然と並び立つ「こけし灯篭街道」。一体一体異なる顔の造形や柄、背中のリボン装飾が見どころで、リボンのかわいらしさだけでなく、多数のこけしが居並ぶ「不気味さ」、作品が「群れる」ことで生まれる独特の効果など、のんさんならではの世界観を味わえる。

【国立民族学博物館】「背中に結んだリボン（こ灯篭灯篭）」

そのほか、▽大阪・関西万博会場内 野外彫刻や壁画など13のパブリックアートを展示▽西成エリア 高度経済成長期に多くの労働者が集まり、今も社会の変化と向き合い続ける同エリアでは、アジア各国の多様な作家が滞在しながら制作し、地域や来場者とともに対話を重ねるプロジェクトを展開▽船場エリア 大阪の産業を支えてきた本町にある同エリアにある船場エクセルビルを会場として、関西ゆかりのアーティスト作品を集めた展覧会を開催―など多彩なプログラムがそろう。

【西成エリア】釜ヶ崎芸術大学のアートに出会う日常に宿泊できる”Our Sweet Home”森村泰昌（美術家）× 坂下範征（元日雇い労働者、釜ヶ崎芸術大学在校生）2022

同芸術祭の墨屋宏明コミュニケーションズ・ディレクターは、「国立民族学博物館は1970年大阪万博跡地の万博記念公園にあり、船場エクセルビルもその少し前に建った建造物。すべての会場を巡ることで、70年から現在、そして未来へと続く大阪を体感できるのでは。芸術祭を通じて関西・大阪の魅力を世界へ発信し、アートとともに5年後、10年後の大阪の可能性を描き出していきたい」と話している。