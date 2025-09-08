THE JET BOY BANGERZ「10人それぞれの個性や魅力を解放する」初のアーティストブックはメンバーにとっての“宝物”に

9月7日、東京・SHIBUYA TSUTAYAにてTHE JET BOY BANGERZが初のアーティストブック『THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK』（宝島社）の発売記念イベントを行なった。

10人全員登壇すると、まずはフォトセッションがスタート。思い思いのポーズを取りながらも、メンバー同士の距離感は近く、仲の良さが伝わってくる。もちろん『THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK』にも、そんな彼らの関係性やチームの色が見えるページがたっぷり詰まっている。

質疑応答では、まず初のアーティストブックを発売した心境を問われる。YUHIは「素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。評判がいいというか、褒めていただけるので嬉しいです。僕たち10人それぞれの個性や魅力を解放するという意味を込めて、今回“UNLOCK”というテーマにさせていただいたんですけど、その通り自分たちのすべてが詰まった1冊が完成したと思います。宝物です」と声を弾ませる。

さらに、SHOWは「ペアのページがあるんですけど、全45パターンあって。ローテーションで『このペアならこういう撮り方をしよう』と話し合いながら撮ったのが面白かったです。『なかなかこのペア見ない』、『このペア大好き』、『このペアこういう撮り方するんだ』みたいな写真がいっぱいあるので、そこも見ていただけると面白いかなと思います」と続けた。お気に入りのページを問われたTAKIは、「126ページ、127ページがお気に入りです」と即答。この2ページは、メンバーの性格を表した「TJBB丸わかり分布図」なるものが掲載されている。メンバーもTAKIの回答に「あぁ～」と納得の声を挙げた。TAKIは「これを見ていただいたら、メンバー一人ひとりの性格がひと目でわかるので。TJBBの辞書です。他のページはクールでオシャレなソロショットやペアショットなんですけど、ここは図なので」とおすすめしていた。

YUHIが「結成して3年になるんですけど、3年前とはまるで違うビジュアルになっていて、それぞれが顔で成長が見えると思う。この日に向けて整えてきたり」と表紙について語ると、話題は撮影に向けて行なった努力の話へ。KOTAからは「メンバー全員食事制限をした」と報告があった。「僕はジャンクフードとか油物を一切摂らないようにしていたんですけど、僕の撮影のコンセプトがハンバーガーだったので。食べないようにするのが大変でした。結果的に食べてしまったんですけど」と続けるとメンバーからは一斉に「超美味しそうに食べてた」、「（食べるのが）止まってなかった」とツッコミが入っていた。

また、見どころを問われたHINATAは「僕たちもこの本をいただくまで知らなかったんですけど、サプライズで僕たちの生みの親であるEXILE AKIRAさんからメッセージをいただいて。一人ひとりに向けてのメッセージが嬉しくて……。AKIRAさん本当にありがとうございます」と感謝も伝える。「オーディション当初の話も書いてくださっていて。AKIRAさんだからこそ出る言葉がたくさんありました」というTAKUMIの言葉を聞いたHINATAは、「俺はそこで初めてKOTAくんが尖ってたって知りました」。当の本人であるKOTAは「AKIRAさんにはそう見えてしまっていたんだなって（笑）。でも、その尖りが丸くなったねと書いてくださっていたので良かったな、と」とコメントをしていた。

今後の目標を聞かれると、「メンバーが描く未来の夢年表というのがあって。ミーティングして、リーダーが手書きで書いてくれたページがあるんですけど、そこを見ていただいたら、未来が見えるので面白いと思います。TJBBのビルを建てるとか書いてありますから」とTAKI。そこから「プライベートジェット購入、とか」（YUHI）、「スリッパ卓球優勝とかね。年々叶っていくのを見ていただいたら面白い」（SHOW）とワイワイ楽しそうに盛り上がっていた。

最後は「このアーティストブックに点数を付けるとしたら？」という質問が。SHOWは「どうしようかな」と悩みつつ、99点を付ける。「あと1点は、未来の年表がどんどん叶っていったり、これから進化もしていきたいので期待を込めて」と理由を語り、イベントの幕を下ろしていた。

（高橋梓）