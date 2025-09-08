『ちいかわ』のナガノが描く“虎のぬいぐるみくじ”が発売！ A賞は全長約60cmの「超特大ぬいぐるみ」
『ちいかわ』の作者である人気イラストレーターのナガノ氏が描く“虎”を題材にした「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」が、9月12日（金）から、オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」で発売される。
【写真】コンプしたい！ 「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」景品一覧
■アイテムは全4種
今回登場する「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」は、虎の表情豊かな姿が楽しめるアイテム全4種類をラインナップにそろえる1回1100円のキャラクターくじ（価格は税込み）。
目玉のA賞は、全長約60cmの「超特大ぬいぐるみ」。小さな牙をむき出して「ガオーッ」という声が聞こえてきそうな全力の顔を見せる虎のポーズが愛らしい、躍動感あふれるアイテムだ。
またB賞は「追われ押されて思わず泣いちゃった…」悲しげな表情が愛おしい全長約36cmのぬいぐるみが用意され、続くC賞はデスクや棚に飾るのにちょうどいい約22cmのぬいぐるみが並ぶ。
さらにD賞は、そわそわ待ちきれない表情を手のひらにちょこんとおさまるサイズにした「マスコット」を提供。バッグに付けて一緒におでかけが楽しめるボールチェーン付きで展開される。
