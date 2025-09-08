¡Ö¡Ø¤ª±¢ÍÍ¤ÎÀº¿À¡Ù¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¿ÀÆàÀîÂç¡¦Á°ÅÄ²÷¤Î2027Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï8Æü¡¢¿ÀÆàÀîÂç3Ç¯¤ÎMFÁ°ÅÄ²÷¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¡á21¡á¤Î2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤ÎÁ°ÅÄ¤ÏµþÅÔ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢Âç¼êÁ°¹â¾¾¹â¡Ê¹áÀî¡Ë¤ò·Ð¤Æ¿ÀÆàÀîÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£2Ç¯»þ¤ÎºòÇ¯¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£178¥»¥ó¥Á¡¢72¥¥í¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2027¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤ÎÁ°ÅÄ²÷¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸³è¤È¤ÎÎ¾Î©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¤ª±¢ÍÍ¤ÎÀº¿À¡Ù¤òËº¤ì¤º¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×