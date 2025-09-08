¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¡Ö¾ðÇ®Åª¡×¡Ö±ð¤á¤«¤·¤¤¡×¿ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Î¸¶²è¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡¢¼ÂºÝ¤Î±Ç²è¤¬17Æü¤Þ¤ÇYouTube¤ÇÇÛ¿®Ãæ
¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè116²ó¤ÇÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤È¼êÖº¼£Ãî(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×(1969Ç¯)¤Î¸¶²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤¬¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¡¢2¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡£9·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼êÄÍ¼£Ãî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ò¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»³Ú¤ËÉÚÅÄ·®¡¢À¼Í¥¿Ø¤Ë¤âÀÄÅç¹¬ÃË¡¢³©ÀîÈæÏ¤»Ö¡¢´ßÅÄº£Æü»Ò¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤òÁí·ë½¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³èµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê±ð¤á¤«¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÉÁ¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖYouTube¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¼êÖº¤µ¤ó¤Î¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£