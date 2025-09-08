株式会社スコラ・コンサルトは、全国の社員100名以上の企業に勤める一般社員・管理職2,106名を対象に、転職や働くことに関する意識についてアンケート調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 「働く会社を選ぶ際に重視すること」と「今の会社で満足していること」の共通点 転職意向が高いのは「若い年代」と「女性」 社員が長期に定着する要因は「残業の少なさ・休みのとりやすさ」「人間関係」「自由度や裁量」 転職経験者の61.8%が「今の会社の方が良い」と評価、「前の会社の方が良い」は7.8%のみ 転職の「総合的な評価」が高い転職タイプは「ブラック逃避型転職」81.2%が最多 全体の11.8%が他の社員の「リベンジ退職」を経験

「働く会社を選ぶ際に重視すること」と「今の会社で満足していること」の共通点

次の表は、重視する割合と満足している割合が高い項目であり、上位3項目は共通している。

Q．あなたが今、働く会社を選ぶとしたら、どのようなことを重視しますか。当てはまるものを５つまで選んでください。（複数回答）

Q．あなたは今の会社のどのようなところに満足していますか。当てはまるものを5つまで選んでください。（複数回答）

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

2つの設問の結果から、「働く会社を選ぶ際に重視すること」（横軸）と、「今の会社で満足していること」（縦軸）の関係を分析したところ、点線は項目の分布傾向を表す近似線で、重視割合に対して７割ほどの満足割合になっている項目が多いことが分かった。

赤字で示した上位3要素のうち、「残業や休日出勤が少ない、代休・有休休暇など休みがとりやすい」は近似線より上にありますが、「給与・賞与・福利厚生」と「上司・同僚・部下の人間関係」は近似線の下に位置している。そのため、これら2つの要素は、満足度を高める余地がまだ残されていると言える。

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

転職意向が高いのは「若い年代」と「女性」

全体の22.1%が「1年未満に転職したい」、または「1年～3年未満に転職したい」と考えていた。10年以上先まで含めると転職を考えている人は50.2%、一方、「転職はまったく考えていない」人は49.8%と二分されている。

若い年代ほど転職意向が高いことがわかった。また、20代から40代までは女性の方が男性よりも転職意向が高い傾向がある。

Ｑ．あなたはこの先、転職することを考えていますか。（単一回答）

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

社員が長期に定着する要因は「残業の少なさ・休みのとりやすさ」「人間関係」「自由度や裁量」

「今の会社で満足していること」を転職意向別に分析したところ、「残業や休日出勤が少ない、代休・有休休暇など休みがとりやすい」、「上司・同僚・部下の人間関係」、「自由度や裁量があり、自分らしく働ける」の3つの項目は、今の会社により長く務めたいと考える人や転職を考えていない人ほど満足する傾向があるため、社員の長期定着を左右する重要な要因と考えられる。

「給与・賞与・福利厚生」と「仕事内容が希望や興味に合う」の２つの項目は、転職希望時期の長短とはそれほど関連しないが「転職はまったく考えていない」人において割合が高くなっている。

Ｑ．あなたは今の会社のどのようなところに満足していますか。当てはまるものを5つまで選んでください。（複数回答）

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

転職経験者の61.8%が「今の会社の方が良い」と評価、「前の会社の方が良い」は7.8%のみ

転職の「総合的な評価」について、満足合計（「今の方が良い」＋「どちらかと言えば今の方が良い」）は61.8%、不満合計（「前職の方が良い」＋「どちらかと言えば前職の方が良い」）は7.8%であった。個別の項目で満足合計が高いのは「残業時間・休日出勤・柔軟な働き方」（65.5%）、「給与や福利厚生」（62.3%）だった。

Ｑ．前職と今の会社を比べると、それぞれの項目についてあなたはどちらが良いと思いますか。 この設問は、これまでに転職したことがある方にお聞きします。（各単一回答）

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

転職の「総合的な評価」が高い転職タイプは「ブラック逃避型転職」81.2%が最多

転職の「総合的な評価」を転職のタイプ別に分析したところ、

今の会社の満足合計が高いのは「ブラック逃避型転職」（81.2%）、「組織に失望型転職」（75.6%）、「環境（価値観・風土・働き方）不適応型転職」（74.6%）、「人間関係ストレス型転職」（71.0%）、「ビジョンと実態の乖離型転職」（70.0%）だった（平均は61.8%）。 「燃え尽き型転職」「ライフステージ変化型転職」では、満足合計は５割ほどにとどまっている。

※転職のタイプ分類については、8月4日配信のプレスリリース【「静かな退職者」は全体の16.3%、性別・年代問わず均等に存在】を参照。

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

全体の11.8%が他の社員の「リベンジ退職」を経験

「上司・同僚・部下が退職した際に困ったこと・嫌だったこと」として、回答が多いのは次の項目だった。

「退職した人が担当していた仕事を分担することになり、自分や職場のメンバーが忙しくて大変だった」（29.0%）「自分のモチベーションが下がった」（22.6%）「自分も会社を辞めたくなった」（20.5%）「上司や会社に対する不信感が高まった」（20.0%）「業務調整やシフト変更などが急に発生した」（19.0%）

本調査では次の3つの選択肢が「リベンジ退職」に該当します。「職場への報復的な行動を伴って退職した」、「退職前に、その人が担当していた業務のデータが消されていた」、「退職前に不満や悪口を職場の一斉メールやチャットで送られた」。これらの選択肢を１つでも選んだ人は11.8%いました。

Ｑ．あなたがこれまでに、上司・同僚・部下が退職した際に経験して困ったこと・嫌だったことはありますか。当てはまるものをすべて選んでください。（複数回答）

画像：株式会社スコラ・コンサルト 2025年9月4日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査主体：株式会社スコラ・コンサルト

■調査方法：調査会社のインターネットアンケートモニターによる回答

■調査期間：2025年5月23日～2025年5月26日

■有効回答数：2,106人

役職内訳：一般社員・係長1,868人 管理職（課長・部長）238人 ■調査主体：株式会社スコラ・コンサルト■調査方法：調査会社のインターネットアンケートモニターによる回答■調査期間：2025年5月23日～2025年5月26日■有効回答数：2,106人役職内訳：一般社員・係長1,868人 管理職（課長・部長）238人

ニュース情報元：株式会社スコラ・コンサルト