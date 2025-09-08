日本に精通するブラジル人記者がメキシコ戦出場の森保J戦士を採点！ 及第点以上が並ぶなか、最低評価は…「ミスのほうが多かった」「相手に大きなスペースを与えた」
アメリカ遠征中の日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦。強豪相手に序盤から押し込みながらも得点は奪えず、０−０で引き分けた。
試合後、日本サッカーに精通するブラジル人のティアゴ・ボンテンポ記者が、自身のXで次のようにメキシコ戦を総括している。
「試合を支配したのは日本であり、０−０のスコアはサムライブルーにとって苦い結果となった。森保一監督はDFとMFに複数の欠場者を出しているなか、出場可能な選手の中で可能な限り最強の布陣を選んだ。
相手は日本の弱点であるカウンターを狙ってきたが、森保ジャパンはそれを許さなかった。日本はボールを持って、リスクを冒すことを避けた。相手が自陣でボールを持つと激しくプレッシャーをかけたが、ミスを誘うことはできなかった。一方、メキシコは守備に徹するだけで満足しており、膠着した試合となった」
また、サムライ戦士たちを採点しており、ほとんどの選手が及第点以上となったなか、先発の南野拓実と69分から途中出場した前田大然にはチーム最低の「5.5点」を付与。それぞれ次のように評している。
南野
「ミスのほうが多かった。攻撃で良いチャンスを無駄にした。エリア内で久保からのクロスを受けてボレーシュートを放ったが、枠を外してしまった」
前田
「左サイドでプレーしたが、目立った活躍を見せず、守備では相手に大きなスペースを与えてしまい、終了間際にはミスを犯してメキシコ選手を自陣ボックス内でフリーにしてしまった。幸いにもそのシュートは枠を外れた」
ボンテンポ記者による日本選手の採点は以下のとおり。
6.5点、鈴木彩艶、板倉滉、渡辺剛、堂安律、遠藤航、鎌田大地、久保建英、上田綺世
6.0点、瀬古歩夢、三笘薫、関根大輝、佐野海舟、伊東純也
5.5点、南野拓実、前田大然
採点なし、鈴木唯人、町野修斗
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
