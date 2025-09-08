timelesz¡¦¾¾ÅçÁï¡Ö¡È¤¤¤¤¿Í¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤»¤¤¤Ç¡Ä¡×°Õ³°¤¹¤®¤ë¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë´ë²è¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢·Ý¿Í¤é¤¬ ¡È¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Æüº¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢timelesz¡¦¾¾Åç¤¬ÅÇ¤½Ð¤·¤¿¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡Ä¡©
Æ±´ë²è¤Ë¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¡¢²¬ÌîÍÛ°ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤Î·Ý¿ÍÀª¤Ë²Ã¤¨¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÈ½Äê¿Í¡É¤È¤·¤Æ¾¾Åç¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡È¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢¾¾Åç¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼«¿È¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤¤¤¤¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦¾¾Åç¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤â¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ë¡È¥Þ¥¸¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¤¿Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÅÇ¤¤¿¤¤ÆÇ¤¬ÅÇ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¾¾Åç¡£Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÆÇ¤¢¤ë¤Î!?¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¡ÈÅÜ¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëtimelesz¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¾¾Åç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎMCÃæ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÁû¤¬¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¤â¡Ö¤½¤ì¿É¤¤¤Ê¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤ä¤Ê¡×¤ÈÆ±¾ð¡£À¹»³¤¬¡Öº³ºÙ¤Ê²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÍîº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¡È¥¤¥¤¿Í¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¤Î¹â¤µ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¾¾Åç¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£