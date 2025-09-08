華原朋美のデビュー30周年特別ライブ、WOWOWプラスで独占放送決定 全編生バンド演奏で名曲の数々を披露
華原朋美が、デビュー30周年を記念したスペシャルライブ『華原朋美 30th Anniversary Live〜LOVE IS BEST〜』を、9日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催する。この一夜限りの公演の模様が、11月23日午後9時よりWOWOWプラスで独占放送・配信されることが決定した。
【動画】ライブ後、すごい数の出待ちファンに囲まれる華原朋美
1995年9月8日に歌手デビューを果たし、「I BELIEVE」「I'm proud」「save your dream」などのミリオンヒットで90年代の音楽シーンを彩った華原。今回のライブは、30年の活動の集大成として実施されるもので、ヒットナンバーはもちろん、名曲カバーも含めた内容となる。全編にわたり生バンドによる演奏で構成され、特別な演出とともに届けられる。
■放送予定
11月23日（日）後9：00〜 ＜WOWOWプラス＞
