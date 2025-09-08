本仮屋ユイカの妹・リイナ、夫とバリ旅行で夫婦2ショット「かっこいいご主人」「旦那さんイケメンですね！」「とても幸せそうなお顔だわぁ〜」
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫との2ショット写真を添え、バリ旅行に出かけたことを報告した。
【写真】「旦那さんイケメンですね！」「かっこいいご主人」本仮屋リイナ＆夫のバリ旅行2ショット
「バレンタインに『お返しはバリ旅行でいいからね』と冗談半分に言ったら、『バリバリ働いちゃうぜ！』とダジャレで返してきた夫が、まさかの本当にバリに連れてきてくれました」と経緯を明かし、仲良く寄り添いあった自撮りの夫婦2ショットをアップ。
写真について「『ムルカット（沐浴）』と呼ばれる聖なる滝でのお祈りのあと」と説明し、「頭から水を浴びて、お供えをして、何度も祈りを繰り返していくうちに、心身まるごと浄化されて、すっっっっっきり！どうやったって自然と微笑んでしまう、そんな朗らかな気持ちになりました」と感想を伝えた。
コメント欄には「それはすてき！」「バレンタインのお返しがバリ旅行とは何倍返しでしょうか？」「とても幸せそうなお顔だわぁ〜」との声が。夫の顔は“口元のみ”がスタンプで隠されており、目元の印象から「すごいかっこいいご主人」「旦那さんイケメンですね！」と反応している人もいた。
リイナは2016年5月、一般男性との結婚を公表。長男（8）、長女（6）が誕生している。
