26歳パーソナルトレーナー美女、大好きだった彼が実は“妻子持ち”と発覚！スタジオも思わず激怒し「最低！」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

9月4日（木）に放送された同番組では、26歳女性の語った“地獄の恋愛”エピソードにスタジオが衝撃を受ける場面があった。

【写真】グラビアアイドルもやっている26歳パーソナルトレーナーの美ボディ！

今回はスタジオゲストにぺえの大親友のpecoが参戦。pecoとともに以前も番組で取り上げた、筋トレで地獄を乗り越えた女性に話を聞く「男は裏切るけど筋肉は裏切らない」第2弾のVTRを見ることに。

登場したのは、パーソナルトレーナー兼グラビアアイドルのMARINさん（26歳）。彼女が語る“地獄の恋愛”とは、ライブハウスで出会った10歳くらい年上でエンタメ系の仕事をする男性とのエピソードだ。

彼女曰く、彼は「ロック、Hip Hop、J-POP系」で、一番回っている曲はYouTubeで1000万回ほど再生されているのだとか。

そんな彼は電話で切り際に必ず「大好きだよ」と言ってくれるなど、「一緒にいる時間は幸せだった」と振り返る彼女。

しかし、ある日友達経由で「彼は既婚者で子どもがいることを聞かされてしまって…」という衝撃の展開に、スタジオのpecoは「うわっ最低！」と顔をしかめる。

しかも彼の言い分は「え？言ってなかったっけ？」「話したと思ってた」と開き直ったもので、「何なん、めっちゃムカつく」とpecoの怒りのボルテージはさらに上がっていく。

現場もさぞ修羅場になったかと思いきや、MARINさんは「もういいわ、こういう人なのね。了解」と揉める気も起きなかったという。

それもこれも筋トレのおかげで、「強くなったと思います。それからトレーニングもしっかりするようになって病むことがなくなりました」と身も心も鍛えられたそうだ。

最後にスタッフから「これからどんな人に出会いたい？」と聞かれた彼女は、「自分のことを大好きな人。『MARINちゃんだけ』っていう人に出会いたい」と前向きに語っていた。