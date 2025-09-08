裁判所を後にするエリン・パターソン被告＝８日/William West/AFP/Getty Images

オーストラリア・ブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリア南東部ビクトリア州の裁判所は８日、昼食に招いた親類に毒キノコを食べさせて３人を殺害した罪に問われたエリン・パターソン被告（５０）に対し、終身刑３回、３３年間仮釈放なしの量刑を言い渡した。

この事件はポッドキャストやドキュメンタリーで繰り返し取り上げられ、オーストラリア全土で大きな注目を集めていた。パターソン被告は７月に有罪評決を言い渡されていた。

パターソン被告は２０２３年７月３１日、別居中の夫サイモン・パターソンさんの両親とおば夫妻を、同州レオンガサの自宅に招いて肉料理を振る舞った。この際、自宅近くで採集した猛毒キノコのタマゴテングタケを故意に混入したとされる。

パターソン被告の料理を食べたサイモンさんの両親のドン・パターソンさんとゲイル・パターソンさんは、重度の胃腸疾患による多臓器不全で死亡。サイモンさんのおばのヘザー・ウィルキンソンさんは、昼食会の数日後に病院で死亡した。

ヘザーさんの夫のイアン・ウィルキンソンさんは唯一命が助かった。パターソン被告は、３人の殺害に対する終身刑と同時に、イアンさんに対する殺人未遂罪でも２５年の禁錮を言い渡された。

量刑言い渡しが行われた裁判所前には報道陣が詰めかけて生中継を行い、この事件に対する関心の高さをうかがわせた。

クリストファー・ビール裁判官は事件について、「周到な計画」を要する犯行だったと指摘。パターソン被告は全員を殺害するつもりで昼食に招き、当初のうそが通用しないと分かると「綿密な隠蔽（いんぺい）工作」を行ったとの判断を示した。