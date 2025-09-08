【中継】自民総裁選に茂木氏一番に名乗り...前回2位の高市氏周辺「ここから忙しくなる」3位の小泉氏周辺「準備を始めないと」

石破首相の退陣表明から一夜明け、自民党は後任を選ぶ臨時の総裁選挙の実施に向けた準備に着手しました。

総裁選挙をめぐる動きについて、自民党本部前からフジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。

8日午前、2024年の総裁選に出馬した茂木前幹事長がいの一番に名乗りを上げ、石破首相の辞任表明から24時間もたたないうちに総裁選レースがスタートしています。

茂木敏充前幹事長：

今回の自民党総裁選に出馬する。私の全てをこの国にささげたい。

茂木氏は近く記者会見を開き、党の再生や政策、野党との連携などについて説明する方針で、茂木氏に近い若手・中堅議員はこの後、昼に対応を協議する予定です。

一方、議員の間では、2024年の総裁選で2位だった高市氏、3位だった小泉氏の動向に関心が集まっています。

高市氏は石破首相の辞任表明後、公の場に姿を現していませんが、高市氏の周辺は「ここから忙しくなる」と話していました。

一方、石破首相が現役の閣僚の立候補を容認したことで、党内では早速、「これで小泉農水大臣は心おきなく出馬できる」との声があがり、小泉氏の周辺も「準備を始めないといけない」と意気込んでいます。

同じく閣僚を務める林官房長官は記者団に対し、「前回一緒に戦った仲間もいるので、よく相談したい」と述べました。

さらに小林鷹之氏も立候補について「仲間と相談したい」と話しており、現状では合わせて5人の動向が焦点で、今後、誰がいつ手を挙げるのかに注目が集まります。