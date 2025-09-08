tupera tupera考案！オリジナルキャラ『ミットンとキッチンの仲間たち』って？

『オレンジページ』は今年で創刊40周年。

これを記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクターが誕生しました！

その名も「ミットンとキッチンの仲間たち」。

制作は、貼り絵を用いたアート作品で知られる人気ユニット〈tupera tupera〉さん。

愛らしくユーモアたっぷりな仲間たちが、今後『オレンジページ』やオレンジページnetを盛り上げていきます。

今回はそれぞれのキャラクターの情報を初解禁！

ミットン

食いしんぼうで、少しおっちょこちょい。好奇心がおもむくままにあれこれチャレンジする日々だが、ときには失敗することも……。「料理が上手になりたい」というあこがれから、いつもコック帽をかぶっている。

ナベさん

どっしりと落ち着いたみんなのまとめ役。物知りで、ミットンに料理のコツを教えてくれる。

オタマ

ナベさんのペット。おたまの中身がこぼれないように歩くのが上手。

サラ・ディッシュ

海の向こうからやってきた陽気なナイスガイ。いろんなものを盛り付けて、オシャレしているひょうきんもので変顔が得意。

フラパンナさん

フラダンスが大好きで、いつも鼻歌まじりで踊っている。ちょっぴりやきもち焼き。

フォーとスー

どんなことにも驚くフォーと、いつでもどこでもよく寝るスー。

ペティ

自分の刃でみんなを傷つけてしまわないかそわそわしがち。心配性のナイーブさん。

tupera tuperaさんからのコメント

作る楽しさやおいしさく食べる幸せをいっしょに盛り上げてくれる、キッチンの仲間たちを考えました。『オレンジページ』を開くと、ワクワクするレシピや情報がたくさん載っています。そのなかで、ミットンたちがこれからどんな活躍を見せてくれるのか、私たちも楽しみです。40周年、おめでとうございます‼

『オレンジページ』では、みんなが活躍する料理連載のスタートも予定しています！

ほかにも、動画やSNSなど、いろいろなコンテンツに登場していくので、ぜひ名前といっしょに覚えてくださいね。

個性豊かな仲間たちの活躍をお楽しみに♪