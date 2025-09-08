女優の高島礼子が８日、出演中の大阪新歌舞伎座の舞台「かたき同志」（２１日まで）に合わせて、大阪府南警察署の一日警察署長を務めた。

前日に阪神の２年ぶり優勝が決まり、大混雑した難波駅周辺。パンツ姿の制服姿に高島は「昨日は外出を控えさせていただきました。でも大阪湧いていますよね。本当にこういう時に来られてよかった」とにっこり。一方で、深夜まで戎橋付近などの警戒にあたっていた同署の署員に「きっと昨日は夜中まで大変だったと思うんですよ。それなのに、今日こうやって交通安全のパレードやイベントを開いていただいて、本当に心から警察の皆さんに感謝です」と労をねぎらった。

オープンカーで手を振りながら交通安全を訴えた高島。大阪市立中央会館では、交通安全教育班などによる交通安全教室にも参加し、二輪自動車や、自転車のヘルメット着用について、クイズ形式で会場に集まった約８０人と一緒に学んだ。「二輪は私もずっと１０代から好きで乗り続けてきたんですけど、本当に素晴らしい乗り物。交通安全ルールを守って、バイクを楽しんでいただけるようになっていただけたらなって心から思っています」と呼びかけた。