¿·º§¤ÎÉðÂº¡õÀî¸ý°ª¡¡Íü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥ÆþÅáà¤¢¡¼¤óá¤â¡Ö´Å¤¤¿·º§À¸³è¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ£Ë¡½£±À¤³¦£³³¬µé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£´¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ»¼è¸©¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ú¥¢¡Ê¡áÍü¡ËÇ¤Ì¿¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ä»¼èÌ¾»ºÉÊ¤ÎÍü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤È¤Ã¤È¤êÍü¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê£´Æü¡Á¡Ë¤ò£Ð£Ò¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¤ÎÉðÂº¤Ï´Ñ¸÷Âç»È¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Àî¸ý¤È¤È¤â¤ËàÍü¥«¥é¡¼á¤ÎÉþ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥§¤Î»î¿©¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼Ø¸ýÍü¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤òÀî¸ý¤¬»î°û¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×¤òÉðÂº¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë»Ñ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ»¼è¤ÏÂçÂÎ¡¢¼Ø¸ý¤«¤éÍü¥¸¥å¡¼¥¹½Ð¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀî¸ý¤Ë¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤ÎÊ¿°æ¿¼£»á¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ëº§¤ò½Ë¤·¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£ÉðÂº¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á·ëº§¼°¤Þ¤À¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢½é¥±¡¼¥ÆþÅá¡£¤Þ¤µ¤«·ëº§¼°¤è¤êÀè¤Ë¤³¤³¤Ç¡Ä¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Àî¸ý¤¬¥±¡¼¥¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤¯¤¤à¤¢¡¼¤óá¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÉðÂº¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¸ý¤ÇËËÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£··î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿£²¿Í¡£¿·º§À¸³è¤ÈÄ»¼èÍü¡¢¤É¤Á¤é¤¬´Å¤¤¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÉðÂº¤Ï¡ÖÄ»¼èÍü¤Î¤Û¤¦¤¬´Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬»î¹çÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¿·º§¤Ã¤Ý¤¤À¸³è¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÀî¸ý¤Ï¡Ö´Å¤¤¿·º§À¸³è¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£