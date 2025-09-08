元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊が８日、都内で鳥取県「ベストペア（＝梨）賞」任命式に、７月に結婚を発表した川口葵とともに登場。この日が結婚後、初のイベント登壇となった。

鳥取の名産品の梨を使用した「とっとり梨フェア」をＰＲするイベント。鳥取・米子市出身で「とっとりふるさと大使」の武尊は大の梨好き。鳥取の梨の魅力について「みずみずしさがすごいあるなと思います。新しい品種の新甘泉（しんかんせん）を昨日の夜も食べて、大好きです」と笑顔を見せた。

さらに、イベントに登場した平井伸治鳥取県知事から夫妻に向けて、ウェディングケーキがプレゼント。驚いた様子の武尊は「すごいですね。僕らまだ結婚式をしていないので、初ケーキ入刀です。まさか結婚式より先にここでやるとは…」と笑顔を見せた。

妻の川口は料理が得意で、食事管理も任せている。武尊は「現役十何年やってますけど、食事のコントロール、体重（管理）とかほとんど自分でやってきた。初めてサポートしてもらってもらって、練習もはかどるし全体的にすごい支えられています」と感謝を口にした。