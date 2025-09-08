¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡Ö1ÈÖ¤ÎÌ´¡×¸½ºß¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡ÖÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ú¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè1½µ»î¼Ì²ñ¸«¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬9·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ËÂè1½µ»î¼Ì²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÉ×ÌòÌ³¤á¤ë¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ô¥ö·î´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢1½µÌÜ¡¢»ä¤Ï¸«¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬1ÈÖ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹âÀÐ¡£¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤·¤Æ1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤µ¤¨ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÆü´Ö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºº£¤ª¼Çµï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤âÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¹âÀÐ¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¡Ê1868-1932¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿´¶¤Ï¡©
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó2025Ç¯ÅÙ¸å´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
