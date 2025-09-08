新米販売開始、猛暑、雨不足で5キロ7000円台の地域も

デスク「今年の新米が出始めたね。コメの価格はどうなりそう？」



記者「連日の猛暑と雨不足、逆に台風や大雨の影響を受けた地域もあり、高知県産のブランド米は5キロ7800円で店頭に並んでいるものもあります。専門家は今年は全国平均的な価格で4000円を超えると推定しています。農林水産省の調べでは、18日時点でスーパーに並ぶコメ平均価格は3737円でした。実質賃金マイナスの中でこれより上がるとなると、消費者の家計に大きな打撃となります」



デスク「しかし生産者の持続的な経営が成り立つ価格に落ち着かなければ、生産者がいなくなり国産米が食べられなくなるね」



記者「はい。この気候変動の中でリスクを考えながら生産体制をとることも考えれば、コストがかかります。政府は増産へ舵を切り始めましたが生産者が安心して経営ができる骨太の農業政策が求められます」