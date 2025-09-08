杉浦太陽、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝顔公開「お顔小さい」「天使みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの杉浦太陽が9月7日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝顔写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、第5子次女がすやすや眠る眼福ショット
杉浦は「すやすや」と眠る夢空ちゃんの様子を投稿。「夢空は、どんな夢を見てるのかなぁ」と愛娘への愛情を込めたコメントとともに、穏やかな表情で眠る次女の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「お顔小さい」「尊すぎる」「守りたい」「天使みたい」「癒される寝顔」「幸せそう」「可愛すぎます」といった声が上がっている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽、次女・夢空ちゃんの寝顔を披露
