劇場版「チェンソーマン レゼ篇」テーマカフェが東京・大阪・愛知で開催 ボムとの激闘サンドやレゼのチョーカーパンケーキなど
【女子旅プレス＝2025/09/08】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念したテーマカフェ「チェンソーマンカフェ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が、2025年9月19日（金）より東京と大阪にて、10月9日（木）より愛知にて、期間限定でオープンする。
『チェンソーマン』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて第二部が連載中の、累計発行部数3000万部を突破している藤本タツキ氏原作の話題作。2022年10月〜12月にてTVアニメが放送され、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、2025年9月19日（金）全国公開を控えている。
これを記念したテーマカフェでは、デンジ、レゼ、マキマ、早川アキなどのキャラクターをイメージしたメニューの提供をはじめ、描きおろしイラストがモチーフのカフェオリジナルグッズや特典などを展開。
カフェメニューは、チェンソーマンとボムの激闘をイメージしたサンドウィッチ、マキマがデンジと映画館デートをしたシーンを表現したパスタ、早川アキ＆天使の悪魔をイメージしたモノクロカレー、レゼのチョーカーをイメージしたパンケーキ、ポチタをイメージしたパフェなど、作品のワンシーンを連想させるメニューが勢揃い。
さらに、ポチタのアートをのせたホットカフェラテ、キャラクターごとのイメージカラーにちなんだソーダ仕立てのドリンクも登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・東京/池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
2025年9月19日（金）〜11月3日（月・祝）
東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F
・愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
2025年10月9日（木）〜11月16日（日）
愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階
・大阪/梅田：BOX cafe&space HEP FIVE店
2025年9月19日（金）〜11月3日（月・祝）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
予約金：税込660円※予約特典付き
