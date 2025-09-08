フジテレビ『細かすぎて』放送予定について言及 石橋貴明はがん公表で活動休止中
フジテレビは8日、「2025秋 コンテンツラインナップ発表」を開催した。食道がんと咽頭がんを併発していたことを公表し、芸能活動を休止中のとんねるず・石橋貴明が出演する同局系バラエティー『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』の放送予定について言及した。
【写真】真剣な表情で会見に望む上垣皓太朗＆高崎春アナウンサー
同番組は、これまで夏・冬の年2回特番として放送されてきたが、この夏には放送されず、この日の会見でも放送予定はないとした。理由として「石橋さんのご病気のこともありますし、その他諸々のことが決定できていないので、総合的に見送りすることに」と説明。
石橋が出演せずに今冬に放送する可能性について問われると、「現状はお答えできない」としたうえで「人気番組だと認識していますので、実現に向けて可能性がないか探っていきたい」と回答した。
