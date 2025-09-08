【「魔法少女×敗北裁判」2巻】 9月8日 発売 価格：748円

【拡大画像へ】

キルタイムコミュニケーションは、9月8日発売のヴァルキリーコミックス「魔法少女×敗北裁判」2巻の発売を記念したキャンペーンを実施する。

本キャンペーンは、「魔法少女×敗北裁判」2巻の発売を記念して、抽選で作者・柳原満月氏の直筆サイン入り複製原画やAmazonギフト券が当たるというもの。コミックヴァルキリー編集部Xアカウントをフォローし該当投稿をリポスト、ハッシュタグ「#敗北裁判感想」をつけてコミックス2巻の感想をポストすると参加できる。応募締切は10月8日23時59分まで。

【魔法少女×敗北裁判】【魔法少女×敗北裁判】

異界からの侵略者『怪異』に対して唯一対抗できる“魔法少女”。

彼女たちは人々に勇気を与える存在でなくてはならない。

人々の希望でなくてはならない。

そして──決して敗北してはならない！

しかし重責のもと、怪異に敗れ“魔法少女”の名を穢してしまった少女たち。

彼女たちは『敗北裁判』の法廷において、無様な敗北姿を晒され重罰の餌食となる……。

そんな憐れな魔法少女たちを救うため、新人魔法弁護士・岬護ユゥリが奔走する!!

(C)MITSUKI YANAGIHARA／キルタイムコミュニケーション