白泉社は、原作協力・SAYAKA氏、マンガ・福田宏氏による「ロックは淑女の嗜みでして」の第8巻を8月29日に発売した。これを記念して、9月8日から9月21日まで、JR京葉線の中づりポスターに「ロックレディ」が登場する。

9月13日から9月21日には、千葉市曽我スポーツ公園で日本最大の野外ロック・フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」が開催されるため、イベントに合わせたプロモーションとなっている。

【８巻あらすじ】

初のオリジナル曲「ニューレディ」で観客を惹き込んでいくロックレディ。唯一のロック初心者ティナも、独自の自己表現で熱狂を生み出していく。しかし、演奏がまとまりかけたその刹那、りりさと音羽が暴走しはじめ――。混沌とするサーキットフェス!!その先に待ち受けるものは、果たして…!?

TVアニメ大好評!! お嬢様達によるロック青春譚、第８巻!!

第8巻書影

(C)福田宏・SAYAKA／白泉社