ºòµ¨¿·³ã¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¾å¹¾ÅÄÍ¦¼ù¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡Ö¹¬¤»¤Ê15Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡9·î8Æü¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¾å¹¾ÅÄÍ¦¼ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç2024－25¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß38ºÐ¤Î¾å¹¾ÅÄ¤Ï¡¢193¥»¥ó¥Á88¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£¶½Æî¹â¹»¤«¤éÆüËÜÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢2010－11¥·ー¥º¥ó¤Ë»°É©ÅÅµ¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ê¸½Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2013－14¥·ー¥º¥ó¤«¤éÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ç4¥·ー¥º¥ó²á¤´¤·¡¢ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£2018－19¥·ー¥º¥ó¤«¤é¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºßÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆB1¥êー¥°ÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2020－21¥·ー¥º¥ó¤Ë·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþÈ¬²¦»Ò¥Óー¥È¥ì¥¤¥ó¥º¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¿·³ã¤Ç¥×¥ìー¡£B3¥êー¥°Àï43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ2.8ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î5·î23Æü¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å¹¾ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹! ËÍ¤Ï¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¾å¹¾ÅÄÍ¦¼ù¤Ï2024-25¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¤äº£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤Ã¤½¤ênote¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¸åÆü·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ê15Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿!ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
