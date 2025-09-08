ハーランドがホテル到着時にまさかの負傷…ファン反応「誰に殴られたの?」
マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドがノルウェー代表活動中、チームバスのドアに顔をぶつけて負傷した。唇の下あたりに傷跡ができた様子を公開しているが、幸いにもプレーへの支障はなさそうだ。
英紙『ザ・サン』などが7日に伝えた情報によると、ハーランドはノルウェー代表のチームホテル到着後にバスのトランク付近に立っていたところ、開いたドアが顔に直撃したという。チームドクターがすぐに駆けつけて治療したといい、骨折などの重傷は免れたが顔の下部分に痛々しい傷が目立つ形になった。ハーランドは自身のスナップチャットで「バスのドアに叩かれたよ。3針(縫った)」と綴りながら自撮り写真を公開し、ハプニングを伝えている。
また「誰に殴られたの?」というファンの冗談を引用した後、別のファンがノルウェー代表の同僚でアーセナルに所属するMFマルティン・ウーデゴーアと回答したコメントについては「正解」とジョークで反応。大怪我には至らず笑い話で済んでいるようだ。
英紙『ザ・サン』などが7日に伝えた情報によると、ハーランドはノルウェー代表のチームホテル到着後にバスのトランク付近に立っていたところ、開いたドアが顔に直撃したという。チームドクターがすぐに駆けつけて治療したといい、骨折などの重傷は免れたが顔の下部分に痛々しい傷が目立つ形になった。ハーランドは自身のスナップチャットで「バスのドアに叩かれたよ。3針(縫った)」と綴りながら自撮り写真を公開し、ハプニングを伝えている。
TOMA CUIDADO AÍ, HAALAND! O atacante da seleção norueguesa não prestou atenção e tomou uma pancada da porta do ônibus! pic.twitter.com/T2mK2y2Hs8— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 7, 2025