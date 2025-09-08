「量子コンピューター」が２６位にランク、自民党総裁選に向け思惑人気高まる＜注目テーマ＞ 「量子コンピューター」が２６位にランク、自民党総裁選に向け思惑人気高まる＜注目テーマ＞

みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「量子コンピューター関連」が２６位となっている。



石破茂首相が７日に退陣を表明したことで、次期首相を巡り、市場には思惑が飛び交っている。今後、自民党総裁選が開催され、その後、臨時国会で次期首相が指名される運びとなる。その「ポスト石破」の有力候補の一人である高市早苗氏は、量子コンピューターの開発に前向きな姿勢を示しており、高市関連株として同コンピューター関連銘柄が脚光を浴びている。量子コンピューターは、「量子力学」を応用した次世代コンピューターで、複雑な問題を超高速で解ける特徴がある。経済安全保障上での重要な基盤技術であり、今後、国からの一段の支援も期待されている。



関連銘柄としては、富士通<6702.T>やＮＥＣ<6701.T>、日立製作所<6501.T>など大手ハイテク企業のほか、中小型株のフィックスターズ<3687.T>、エヌエフホールディングス<6864.T>、ＨＰＣシステムズ<6597.T>、テラスカイ<3915.T>、ユビキタスＡＩ<3858.T>、シンデン・ハイテックス<3131.T>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069.T>などが注目されている。



