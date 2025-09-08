ゼネラルパッカー<6267.T>が大幅続伸し上場来高値を更新している。前週末５日の取引終了後に発表した２６年７月期連結業績予想で、売上高１１０億円（前期比８．８％増）、営業利益１０億９５００万円（同２．０％増）と営業増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の１２０円としたことが好感されている。



顧客の設備投資需要が引き続き堅調に推移し受注残高は前年から増加していることに加えて、国内外での積極的な販売活動の展開による受注確保を計画していることから増収増益を見込むという。



２５年７月期決算は、売上高１０１億８００万円（前の期比２．６％増）、営業利益１０億７３００万円（同７．４％増）だった。なお、営業利益は従来予想の８億６５００万円を大きく上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS