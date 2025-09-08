17LIVE、「宗像フェス2025」出演者を選出するオーディションイベントの開催決定
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、今年13年目を迎え、福岡県宗像市にて11月に開催される大型野外フェスティバル「宗像フェス2025」への出演者を選出するオーディションイベント『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』を、9月29日より開催する。
『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』
○『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』
『「宗像フェス2025」出演権争奪戦!!』は、「17LIVE」で活動中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能。基本的に、指定された期間内にイチナナライバーとしてライブ配信を行うだけで、参加条件をクリアすることができ、その後のオーディションを経て選ばれたライバーは、11月1日、11月2日に福岡県宗像市の宗像ユリックスで開催する「宗像フェス」のメインステージやサブステージに出演することができる。さらに、今回は、メインステージのアシスタントMCも本イベントおよびオーディションによって選出される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
