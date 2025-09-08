ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席で今季47号ソロ、3回の第2打席で48号ソロを放つなど2打数2安打3四球2打点、1試合5出塁をマーク。チームは5ー2で勝利し、連敗ストップに貢献した。

SNS上では大谷がダイヤモンドを一周する際に見せた“新ポーズ”にも注目が集まっている。



■“新ポーズ”がファンからの憶測呼ぶ

大谷はこの日、菅野智之投手とメジャー初対戦。先発・菅野から第1打席に先頭打者アーチを放ち先制点を挙げると、3回先頭の第2打席でも今季48号ソロを放ち、今季4度目のマルチ本塁打をマークした。ダイヤモンドを一周する大谷は右手の人差し指を立て、スタンドへ手を振る動作を見せた後、二、三塁間で両手でゴルフのスイングをするような“新ポーズ”を見せた。この動画にはファンから様々な反応があり「何だこのポーズは」「パター？」「ゆりかごポーズ？」「ポーズを変えることで、チームの悪い流れを変えたいって思いがあるんやろか」「ホウキで掃いてるように見える新ポーズ 一掃してやったぜ！的な意味か？」と様々な憶測を呼んでいる。大谷はこの日の1試合2発でナ・リーグで本塁打王を争うカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本差に迫った。明日から始まるロッキーズとの本拠地3連戦でも一発なるか。ホームでも“新ポーズ”が披露されるのか、期待が高まっている。



