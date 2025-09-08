「きたぞ万博」明石家さんま、公式インスタに“BEST PHOTO”ショット 「万博降臨!」「最高に楽しかったです！」と反響
Expo2025 大阪・関西万博の公式インスタグラムが7日更新され、同日の「BEST PHOTO」として、お笑い芸人・明石家さんま（70）の笑顔ショットを公開した。
【写真】万博の熱気に負けない“さんまスマイル”
さんまはきのう7日、大阪・夢洲で野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』を開催。気温30度を超える暑さのなか、万博会場に大阪ならではの爆笑と音楽が響き渡った。
公式インスタには「#明石家さんま #EXPO2025 #きたぞ万博」などのハッシュタグとともに、イベント中に見せた満面の笑顔の1枚が投稿されている。
万博の熱気に負けない“さんまスマイル”は、多くのファンからも反響。「さんまちゃん万博降臨!!」「万博で、こんな素敵なイベントを開催して頂いて、ありがとぉございましたぁぁ」「イイショットです 最高に楽しかったです！」などのコメントが殺到している。
