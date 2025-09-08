阪神優勝で“特別編成” 関西放送局の情報番組、きょう午後2時頃から一斉放送
阪神タイガースのセ・リーグ優勝を受けて、関西のABCテレビ、MBSテレビでは普段と異なる特別編成で放送する。
【画像】ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿
関西放送局は午後2時頃から横並びで情報番組を放送。ABCテレビ『news おかえり』は、通常の午後3時40分から50分前倒しで放送。「阪神優勝おめでとう!!緊急拡大SP」を届ける。普段は午後3時40分から放送しているMBS『よんチャンTV』は午後1時55分より「阪神タイガース2年ぶりの優勝だよん!めっちゃファンタスティックやでSP」を送る。
カンテレ『旬感LIVEとれたてっ！』と読売テレビ制作『情報ライブ ミヤネ屋』は通常編成。『とれたてっ！』は速報とし、石破茂首相の辞任について、『ミヤネ屋』は悠仁さまの伊勢神宮参拝を取り上げると思われる。
午後2時頃、テレビ大阪では『午後のサスペンス』放送中。サンテレビは『テレビショッピング』を放送する。NHK大阪放送局では『列島ニュース』が午後2時5分から開始。さらに午後6時10分からの『ほっと関西』に阪神の岡田彰布元監督が出演する。
■ABCテレビ
『news おかえり』 午後1時50分〜午後5時47分 午後6時15分〜午後7時
■MBSテレビ
『よんチャンTV』 午後1時55分〜午後5時40分 午後6時15分〜午後7時
■カンテレ
『旬感LIVEとれたてっ！』 午後1時50分〜午後3時45分
■読売テレビ
『情報ライブ ミヤネ屋』 午後1時55分〜午後3時50分
