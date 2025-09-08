【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）

【映像】遠藤航がレーザー照射された瞬間

日本代表のMF遠藤航が、危険プレーの猛抗議中にレーザーポインターを当てられた。その姿がファンの間で話題になっている。

日本代表がアメリカ遠征でメキシコ代表と対戦。その90+1分のことだ。

遠藤の中央突破からFW上田綺世が完全に抜け出してGKとの1対1を迎えそうになった瞬間、メキシコ代表のDFセサル・モンテスに後ろから足を引っ掛けられて倒された。主審の笛がすぐには鳴ったが、イエローカードが提示されたことを受けて、日本代表は激昂。決定機阻止で退場に値するとして主審に猛抗議した。

その中でも主将の遠藤が主審に詰め寄って何度も異議を唱えると、なんと観客席から緑色のレーザーポインターを当てられたのだ。

この様子にファンがSNS上で反応。「レーザーきたよ」「レーザー飛ばされてない？」「遠藤レーザー当てられてるやん」「ここでもレーザーポインターあるんか」「レーザーやめろや、民度低いな」「航にレーザー当てるのやめろよお」「摘まみ出せよ」と怒り心頭だった。

その後、主審はVARでファウルシーンを確認すると、モンテスにレッドカードを提示。日本代表は後半アディショナルタイムを数的優位に立つことになったが、最後までスコアは動かず0ー0の引き分けとなった。

（ABEMA／サッカー日本代表）