【ローソン：「チェンソーマン レゼ篇」コラボ】 9月16日より開催予定

ローソンは、映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」とのコラボキャンペーンを9月16日より開催する。

9月19日公開予定の「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」とローソンがコラボ。キャンペーンでは、対象のお菓子を3点購入すると「オリジナルクリアファイル」が1枚もらえるほか、対象のエナジードリンクを2点購入すると「オリジナルステッカー」が1枚もらえる。

また、ロッテのチョコレート菓子とコラボレーションしたオリジナルフードのほか、アクリルスタンドやぬいぐるみキーホルダーといったグッズも販売。「@Loppi」やHMVでは限定グッズの予約販売も行なわれる。

オリジナルクリアファイル

オリジナルステッカー

【オリジナルフード】

「『チェンソーマン』ガーナミルク」価格：977円

「『チェンソーマン』ガーナブラック」価格：977円

「『チェンソーマン』ガーナクランキー」価格：977円

「さけるグミ チェンソーマン」価格：171円

【店頭販売グッズ】

「アクリルスタンド（全7種）」価格：各1,980円

「アクリルキーホルダー（全7種）」価格：各880円

「ぬいぐるみキーホルダー」価格：1,980円

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

(C) Lawson, Inc. All Rights Reserved.

